DC FanDome 2021, data ufficiale: Gotham Knights e Suicide Squad saranno presenti?

Il DC FanDome 2021 ha una data ufficiale: l'evento si svolgerà il 16 ottobre e gli appassionati si chiedono naturalmente se Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League verranno mostrati in qualche modo.

In effetti durante la prima edizione del FanDome abbiamo visto in azione entrambi i titoli, con una video di gameplay per Gotham Knights e un trailer per Suicide Squad: Kill the Justice League, dunque è lecito attendersi un loro ritorno.

Peraltro Gotham Knights è stato rinviato al 2022 e sarebbe importante rilanciarlo agli occhi dei fan, che si aspettavano di poterci mettere le mani sopra già quest'anno.

Dopodiché è chiaro che ci sarà un ampio focus sulle produzioni cinematografiche appartenenti al DC Extended Universe, come ad esempio The Suicide Squad Missione Suicida, The Batman e The Flash, che vedrà il ritorno del Batman di Michael Keaton.