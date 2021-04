PS5, i trigger adattivi del DualSense presentati da Sony con un trailer

I trigger adattivi rappresentano senza dubbio una delle caratteristiche peculiari del DualSense, il controller di PS5, e Sony ha pensato bene di dedicare loro un trailer che ne illustrasse il funzionamento.

Come sottolineato nella nostra recensione del DualSense, il dispositivo vanta senza dubbio alcuni tratti fortemente innovativi, e i grilletti rientrano in quest'ottica grazie alla resistenza variabile.

I trigger si adattano infatti al gioco di turno, andando ad aumentare o a diminuire dinamicamente la forza necessaria per effettuare la pressione, simulando in questo modo situazioni differenti o l'uso di specifiche armi e strumenti.

Giochi come Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Godfall e Horizon Forbidden West vantano appunto queste feature, ma non sono certamente gli unici per PlayStation 5 a farlo.