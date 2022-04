Netflix: gli anime hanno grande successo in tutto il mondo, non solo in Giappone

Netflix ha svelato che il successo degli anime è grande sulla piattaforma, sia in Giappone che nel resto del mondo. Ha anche svelato le percentuali di spettatori che hanno visto prodotti di animazione nel 2021. Ha inoltre indicato anche quanti anime sono in arrivo nei prossimi 12 mesi.

Le informazioni sono state condivise durante l'AnimeJapan 2022, la più grande convention di anime in Giappone. Kohei Obara, anime creative director presso Netflix, ha spiegato che "Gli anime sono uno degli investimenti fondamentali in Giappone, e sono stati guardati da quasi il 90% dei nostri abbonati nel 2021. Al tempo stesso, l'interesse verso gli anime è cresciuto a livello mondiale e più di metà degli abbonati di tutto il mondo ha guardato un anime lo scorso anno. Sia tramite nuove proposte che tramite le serie preferite dai fan, vogliamo continuare a far crescere l'amore per gli anime dei nostri iscritti, sia in Giappone che nel resto del mondo".

Neon Genesis Evangelion è uno degli anime riproposti da Netflix

Netflix, durante l'evento, ha indicato che sono in arrivo 40 anime, contando sia quelli completamente nuovi che vecchi serie riproposte ai fan.

Ricordiamo che Netflix è nota per i propri conteggi "semplificati" delle visualizzazioni, come la regola dei due minuti (se uno spettatore guardava per due minuti uno show, contava come visualizzazione, al pari di una visione completa). Al di là delle percentuali condivise, è innegabile che Netflix stia sempre più puntando sugli anime anche a livello mondiale, un esempio è la serie di Scott Pilgrim.