PlayStation Now, abbonamenti multipli per ottenere anni di Plus Premium a metà prezzo

A quanto pare Sony ha dato la possibilità, in alcuni paesi, di acquistare abbonamenti multipli a PlayStation Now e numerosi utenti ne hanno approfittato per ottenere letteralmente anni di PlayStation Plus Premium a metà prezzo.

Se infatti un anno di PS Now costa 59,99 dollari, lo stesso periodo di PS Plus Premium ne costa 119,99, esattamente il doppio, come riportato nell'annuncio del nuovo PlayStation Plus. La casa giapponese ha tuttavia accordato la vantaggiosa conversione senza immaginare che le sottoscrizioni sarebbero andate a ruba, al punto da doverne inibire l'acquisto.

Come avrete notato, sul PlayStation Store italiano è possibile acquistare unicamente abbonamenti mensili a PlayStation Now, che moltiplicati per dodici restituiscono esattamente la somma necessaria per un anno di Plus Premium.

Pare ci sia tuttavia ancora la possibilità di approfittare di questa offerta, quantomeno per un singolo annuale, tramite il PS Store inglese e quello spagnolo.

Certo, se disponete già di un abbonamento a PlayStation Plus non abbiamo idea di cosa succederà alla fine con le conversioni, ma magari fra di voi c'è qualcuno senza sottoscrizioni attive al momento che si sente di voler fare questo esperimento: fateci sapere.