PlayStation Now, aprile 2022: ecco i nuovi giochi PS4 per gli abbonati

Sony ha annunciato i giochi gratis di aprile 2022 per PlayStation Now, il servizio in abbonamento per PC e console. Si tratta di Outer Wilds, WRC 10 FIA World Rally Championship, Journey to the Savage Planet e Werewolf The Apocalypse - Earthblood.

Outer Wilds è "un gioco open world ambientato in un sistema solare intrappolato in un loop temporale senza fine. Vesti i panni dell'ultima recluta della Spedizione Outer Wilds, un recentissimo programma spaziale a caccia di risposte all'interno di un enigmatico sistema solare in costante mutamento."

WRC 10 FIA World Rally Championship è un gioco di guida che propone una modalità carriera, 120 tappe speciali, 10 rally, 52 team ufficiali e 20 auto leggendarie come Alpine, Audi, Lancia, Subaru, Ford, Mitsubishi, Toyota e molte altre.

Journey to the Savage Planet ci mette nei panni di "una nuova recluta di Kindred Aerospace, 4ª azienda di esplorazione interstellare al mondo, il tuo compito è capire se il pianeta ARY-26 è abitabile. A volte ti sentirai inesperto e mal equipaggiato, quindi buona fortuna!"

In Werewolf The Apocalypse - Earthblood noi siamo "Cahal, un potente Garou (cioè un licantropo) che ha scelto l'esilio dopo aver perso il controllo della sua furia distruttiva. Con una sanguinosa voglia di riscatto, Cahal giocherà un ruolo cruciale nella guerra tra i Garou e la Endron, una potente compagnia petrolifera al servizio del Wyrm, un'entità che vuole devastare il pianeta."

