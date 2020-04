Unieuro, le Offerte del Giorno per il 18 aprile 2020: smartphone, televisori e altro

Unieuro rinnova le Offerte del Giorno per la giornata di oggi, 18 aprile 2020: fino a mezzanotte potrete approfittare di interessanti sconti su televisori, smartphone e altro ancora.

Siete alla ricerca di uno schermo di qualità? Samsung Series 8 TV QLED 4K 65" Q80R 2019 può essere il televisore che fa per voi ed è disponibile in promozione a 999 euro anziché 1999, con uno sconto pari dunque al 50%.

Se invece non volete rinunciare alle dimensioni ma disponete di un budget ridotto, ci sono l'LG 55UM7100PLB TV 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero a 375 euro anziché 599, oppure il Panasonic TX-50GX700E TV 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero a 399 euro anziché 549.

Per quanto riguarda invece gli smartphone, rientrano nell'offerta lo Huawei Mate 20, disponibile a 299,90 euro anziché 799,99, l'iPhone 11 Pro verde da 64 GB a 1099 euro anziché 1189 oppure l'Oppo RX17 Pro Emerald Green a 279,90 euro.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.