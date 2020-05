Android 11 Beta, lancio in diretta streaming annunciato con un trailer

Alzino la mano tutti coloro che non vedono di l'ora di effettuare l'upgrade del proprio smartphone Android alla nuova versione del sistema operativo di Google. La prima beta di Android 11 sta arrivando: apprendiamo proprio in queste ore che il lancio di Android 11 Beta avverrà in diretta streaming, accompagnato da un evento altrettanto importante.

Il nuovo evento streaming di Google si terrà il prossimo 3 giugno 2020 (manca meno di un mese!) e sarà dedicato al lancio della Beta di Android 11, la prima in assoluto. Segnate la data sul calendario, perché la società ha confermato che verranno comunicate tantissime novità, oltre ovviamente al fatto che verrà reso disponibile Android 11 per i primi dispositivi compatibili nella fase di beta test.

Eccovi il trailer dell'evento in un pratico video, molto simpatico. Lo streaming dedicato alla beta di Android 11 sarà con tutta probabilità il primo di una piccola serie, dato che la cancellazione del Google I/O ha costretto Mountain View a rivedere tutti i propri piani.