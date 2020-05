Oculus Quest, una versione più piccola e migliorata è in sviluppo?

Sembra che ci sia una nuova versione di Oculus Quest in sviluppo presso la compagnia, un modello più piccolo ed evoluto rispetto a quello attualmente in commercio, che però potrebbe richiedere più tempo del previsto ed essere lanciato nel 2021.

Oculus Quest è il nuovo visore a realtà virtuale standalone da parte di Oculus, dotato di hardware proprio e dunque che non necessita il collegamento con un PC o con uno smartphone, anche se attraverso Oculus Link è ora possibile utilizzarlo anche in comunicazione con un PC.

Il dispositivo ha ottenuto ottimi consensi ma evidentemente in Oculus stanno già lavorando a un suo miglioramento, con uscita possibile per quest'anno ma più probabilmente spostata al 2021, considerando anche le difficoltà attuali nella gestione del progetto e nella produzione su larga scala.

Secondo quanto riferito da alcune fonti "vicine alla questione" ma non ufficiali, riportate da WCCFTech, sembra che il nuovo Oculus Quest sia destinato ad essere più piccolo di quello attuale di circa il 10 o 15% e conseguentemente anche più leggero.

Un'altra evoluzione dovrebbe riguardare i display, che nel nuovo modello dovrebbero arrivare a un refresh rate superiore ai 72Hz attualmente raggiungibili dagli schermi di Oculus Quest, con testing su dispositivi a 120Hz ma maggiore probabilità che il nuovo modello adotti display a 90Hz anche per contenere il consumo della batteria.

Tra le altre novità ci sono inoltre nuovi materiali utilizzati e fasce più elastiche. Lo switch fisico per la modifica dell'IPD (la distanza tra le pupille) sarà ancora presente in modo da accomodare il dispositivo per un maggior numero di persone, inoltre sembra sia in sviluppo anche un controller migliorato, che dovrebbe comunque essere compatibile con il modello attuale.

Oculus Quest ha subito delle notevoli migliorie con l'introduzione dell'Oculus Link e con il supporto per il tracking delle mani, rendendolo una soluzione molto interessante per lanciarsi nel mondo della realtà virtuale in maniera non eccessivamente costosa.