Succubus, il trailer di lancio del prologo è un tripudio di sangue, sesso e ultraviolenza

Madmind Studio ha pubblicao il trailer di lancio del prologo di Succubus, disponibile gratuitamente su Steam, che è un tripudio di sangue, sesso e ultraviolenza. Non stiamo esagerando, visto che si vede davvero di tutto: demoni fatti a pezzi, sesso fra demoni, schizzi di sangue ovunque e chi più ne ha più ne metta.

Succubus racconta la storia di Vydija, una sacerdotessa demoniaca che utilizzerà tutte le sue abilità per vendicarsi dei suoi nemici, comprese quelle seduttive. Il prologo è parte della versione completa e include: due livelli, l'arena classificata con classifiche globali, l'hub principale, il negozio di armi e corazze, il bestiario, una mappa interattiva del mondo di gioco, vari nemici, grafica surreale e tanto gore.

La versione finale di Succubus non ha ancora una data d'uscita. Per ora Madmind Studio lo ha annunciato soltanto per PC,.. in effetti difficilmente lo vedremo su altre piattaforme, almeno senza qualche pesantissima censura come accaduto con Agony, il predecessore.

Prologo di Succubus su Steam