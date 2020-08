A Total War Saga: Troy è stato regalato a 7,5 milioni di giocatori

Durante il suo periodo gratuito di 24 ore, lo strategico A Total War Saga: Troy di Creative Assembly è stato riscattato la bellezza di 7,5 milioni di volte. L'annuncio è arrivato da SEGA, evidentemente contenta per l'interesse dimostrato dai giocatori verso il gioco (tanto paga Epic).

Stando a Rob Bartholomes di Sega: "Eravamo ottimisti, ma non avremmo mai potuto predire un simile livello di partecipazione. Ora dobbiamo dare il benvenuto a moltissimi giocatori di strategici, vecchi e nuovi, augurandogli di godersi questa incredibile saga. Siamo davvero felici."

Alcuni credono che SEGA sia felice perché conta di rifarsi delle copie regalate grazie alle microtransazioni. Siamo seri: è molto più probabile che Epic Games abbia coperto in toto (o quasi) le mancate vendite per strappare l'accordo con l'editore giapponese, altrimenti l'intera operazione non avrebbe alcun senso.

Se vi interessa avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di A Total War Saga: Troy in cui abbiamo scritto:

Migliore di Thrones of Britannia, A Total War Saga: Troy non riesce comunque a raggiungere il livello dei capitoli migliori della saga per via di una serie di problemi legati all'intelligenza artificiale, alla struttura troppo mirata e ad alcuni sistemi di gioco, come quello degli agenti, che ne minano le fondamenta. In linea di massima non è un brutto gioco, in particolare per le battaglie e per alcune intuizioni notevoli come l'introduzione del favore divino, ma non riesce comunque a raggiungere l'eccellenza sperata. Comunque la strada per gli spin-off della miniserie A Total War Saga è quella giusta.