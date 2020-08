Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y e The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki bene nei voti di Famitsu

Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y - Waiwai Gakuen Seikatsu per Nintendo Switch e The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki per PS4 sono stati giudicati davvero molto bene nell'ultimo numero della storica rivista giapponese Famitsu, il 1655. Il primo si è portato a casa un 35/40, mentre il secondo un 34/40, due voti complessivamente ottimi.

Peggio è andata ad altri giochi, in particolare Fight Crab e Giraffe and Annika, entrambi non andati oltre il 29/40. Nel mezzo Terminator: Resistance e They Are Billions, entrambi per PS4, che hanno guadagnato dei dignitosi 30/40. Ma ora bando alle ciance e vediamo l'elenco completo dei giochi recensiti nell'ultimo numero di Famitsu, con relativi voti: