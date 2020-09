Dragon Ball Z, Majin Vegeta e Majin Bu pura malvagità nei nuovi Funko Pop

Nuovi Funko Pop a tema Dragon Ball Z arriveranno sul mercato (anche italiano) nei prossimi mesi, presumibilmente già entro natale 2020. L'annuncio arriva direttamente da Funko, e farà la felicità dei fan dell'opera di Akira Toriyama.

Di Funko Pop a tema Dragon Ball Z o Super ne esistono già moltissimi, ma ad una nuova serie ovviamente non si dice di no. Soprattutto se tra i soggetti dei nuovi modellini spiccano Majin Vegeta in forma Super Saiyan e anche Majin Bu pura malvagità (vero e proprio colpo di scena, quest'ultimo: di solito non viene mai considerato).

Ancora, tra i nuovi modellini ci sono anche Freezer con il Corpo Perfetto, Goku Super Saiyan di Secondo Livello, il Principe Vegeta come viene mostrato in alcuni flashback dell'anime, e Gohan Super Saiyan nei panni di Great Saiyaman.

Eccovi una prima immagine dei nuovi funko a tema Dragon Ball Z: li comprerete? Da sempre c'è chi ama e chi odia questa linea di action figure, pare che non esistano mezzi termini.