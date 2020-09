Returnal su PS5: periodo di uscita fissato per l'esclusiva di Housemarque?

Returnal è un'esclusiva PS5 e uno dei primi giochi ad essere stati presentati per la console Sony direttamente al primo evento di annuncio, ma al di là del trailer non è emerso molto altro, dunque ci dobbiamo affidare a vie traverse anche per stabilire il possibile periodo d'uscita del gioco.

In questo caso, il dettaglio emerge dal profilo LinkedIn di Laura Gilbert, ex dipendente di Sony Interactive Entertainment Europe, dal quale possiamo trarre un interessante indizio: nel curriculum della Gilbert risulta infatti anche il fatto di aver lavorato a Returnal, con il gioco che in questa sede viene menzionato come in uscita per il 2021.

Returnal potrebbe essere dunque in arrivo nel 2021, con data di uscita ovviamente da definire ma evidentemente prevista almeno qualche mese dopo il lancio di PS5, probabilmente nel corso del suo primo anno di presenza sul mercato.

È dunque uno di quei titoli facenti parte della "finestra di lancio", considerando questa in maniera estesa come un periodo che comprenda i primi 6 o anche 12 mesi a partire dall'uscita della console, in attesa di eventuali conferme.

Per saperne di più sul gioco, annunciato durante l'evento Sony di presentazione per PS5, vi rimandiamo all'anteprima di Returnal. Sviluppato da Housemarque, compagnia che vanta una lunga carriera di collaborazioni con Sony e che aveva supportato il lancio di PS4 con Resogun, il nuovo titolo si presenta piuttosto diverso da quanto fatto finora dal team, come una sorta di action adventure in terza persona ad ambientazione fantascientifica a tinte horror.