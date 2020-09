Inmost, la recensione su Nintendo Switch

Essendo un gioco piccolo che può facilmente passare inosservato, possiamo prendere questa nuova recensione di Inmost sulla versione Nintendo Switch come un'altra occasione per dare un po' di visibilità a un titolo che cela contenuti di notevole impatto. Potrebbe essere facilmente uno dei giochi più drammatici e oscuri visti di recente, ma nasconde i suoi significati più reconditi dietro una sorta di narrazione stratificata che lo rende davvero molto affascinante, tanto da spingere a passare sopra ai suoi difetti di gameplay per vivere comunque quella che può essere un'esperienza di grande impatto. Non capita spesso che un gioco si apra a diverse interpretazioni e stimoli una discussione su significati profondi e argomenti esistenziali, specialmente quando si presenta in superficie come un semplice action adventure con elementi platform in 2D, come una sorta di metroidvania a trazione narrativa. Eppure Inmost è soprattutto questo: una storia profonda, oscura e malinconica, che si svela progressivamente attraverso continue metafore sotto lo strato videoludico, con rimandi peraltro non immediati e un'interpretazione che non sembra necessariamente univoca, dunque ancora più stimolante.





È questo l'elemento portante di tutto il titolo di Hidden Layer (nomen omen), che di per sé non offre grandissimi spunti al livello di gameplay, al di là di qualche puzzle ben congegnato e l'alternanza fra tre personaggi che varia in continuazione il ritmo e lo stile di gioco. Come riportato nella prima recensione di Inmost su Apple Arcade, un elemento molto particolare è dato dal fatto di proporre tre protagonisti concatenati nel corso dei suoi 30 livelli, ognuno caratterizzato da abilità specifiche e in grado di affrontare le sfide in maniera diversa: una ragazzina che può spostare oggetti, impilarli e arrampicarsi, un possente cavaliere in grado di menare fendenti e lanciarsi con una sorta di rampino da una parte all'altra dei livelli e un uomo piuttosto standard, che usa soprattutto l'intelletto per risolvere i diversi puzzle. Il design degli scenari è costruito in maniera specifica per sfruttare le peculiarità di ogni personaggio, così come il tono assume sfumature leggermente diverse a seconda del protagonista della scena, pur rimanendo sempre oscuro e inquietante.