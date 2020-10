P.T. su PS5? Il gioco non sarà retrocompatibile, arriva la conferma

La demo P.T. di Silent Hills non sarà retrocompatibile con PS5. Konami ha confermato la cosa a Gamesradar con una dichiarazione netta: "Il contenuto non sarà disponibile sul PlayStation Store, quindi gli utenti non potranno riscaricarlo tramite la retrocompatibilità di PS5."

Del resto non c'era da aspettarsi altro, visto che Konami aveva già ritirato la demo anche su PS4. Chiedere, comunque, è sempre lecito. Quindi niente P.T. su PS5? Non è detto, visto che il gioco sarà comunque trasportabile tramite hard disk. Poi bisognerà vedere se si troverà il modo di farlo leggere alla nuova console. PS4 rimane comunque la macchina più adatta a conservarlo.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, P.T. è una demo creata da Hideo Kojima per Silent Hills, il programmato reboot della serie horror di Konami che è stato cancellato in corso d'opera. Fu scaricata da milioni di giocatori ed è considerata una delle opere horror più influenti degli ultimi anni, nonostante duri pochissimo. Per questo motivo in tanti stanno cercando di conservarla a ogni costo, nonostante l'ostruzionismo di Konami stessa, che non vuole più saperne nulla.