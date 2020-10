PS5: scoperto il primo bug dell'interfaccia utente, che viene da PS3

Gli utenti hanno scoperto il primo bug dell'interfaccia utente di PS5, che ha riportato la memoria collettiva ai tempi di PS3. Perché mai, vi starete chiedendo? Semplice: il bug è esattamente lo stesso risolto con l'aggiornamento firmware 3.00 di PS3 risalente al 2009. All'epoca era diventato quasi iconico.

In cosa consisteva? Semplice: l'indicatore della carica della batteria del DualShock 3 copriva l'orologio. Oggi fortunatamente è stato modernizzato ed è l'indicatore della batteria del DualSense a coprire l'orologio all'avvio della console.

Alcuni ritengono la cosa così strana (possibile che Sony non abbia analizzato il filmato dell'interfaccia utente prima di pubblicarlo?) che si parla addirittura di un potenziale easter egg per richiamare i ricordi di quell'epoca, quando anche i bug erano più simpatici e innocenti.

Per il resto vi ricordiamo che PS5 sarà disponibile in Italia a partire dal 19 novembre 2020. Accessori e giochi saranno invece acquistabili in anticipo, dandovi modo di organizzare meglio le vostre finanze. L'interfaccia utente è stata presentata la scorsa settimana tramite uno State of Play speciale in cui ne sono state mostrate le diverse funzioni e moltissimi dettagli, che possiamo rivedere qui di seguito.