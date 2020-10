Super Mario Bros.: i giocatori raccontano in video i momenti migliori con la serie

Nintendo ha pubblicato un video celebrativo in cui alcuni giocatori raccontano i loro momenti migliori con la serie Super Mario Bros., spin-off compresi. Nel filmato possiamo vedere degli adulti e dei ragazzi parlare della loro esperienza. A fine video viene sottolineato come sia possibile giocare a moltissimi titoli della serie su Nintendo Switch: Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario 3D All-Stars, Super Mario Odysseye Paper Mario: The Origami King.

Volendo c'è anche Super Mario Bros. 35 gratis per gli abbonati a Nintendo Switch Online. Sempre gli abbonati possono giocare con alcuni dei capitoli classici, scaricabili gratuitamente come parte del servizio.

Comunque sia le iniziative celebrative di Nintendo per la sua mascotte proseguiranno a lungo, visto che siamo nell'anno del 35° anniversario di Super Mario Bros. per NES, il titolo che ha iniziato tutto (anche se non è il primo in cui apparve Mario).