Xbox Series X è più silenziosa di Xbox One X e consuma meno

Xbox Series X risulta più silenziosa di Xbox One X in base ai primi test e misurazioni, oltre a consumare mediamente meno della console precedente da parte di Microsoft, a dimostrazione di come dietro al nuovo hardware ci sia anche una notevole ottimizzazione in termini di rumorosità e consumi.

Il sito tedesco Tweakers.net ha effettuato alcune misurazioni su Xbox Series X per quanto riguarda il rumore generato, il calore e l'assorbimento energetico, facendo andare Red Dead Redemption 2 per vari minuti sulla nuova console Microsoft.

Il confronto è stato fatto con Xbox One X nella medesima situazione, utilizzando un microfono di precisione, una fotocamera a rilevazione di calore e un sistema per la misurazione dell'assorbimento energetico.

C'è da considerare che, in base alla descrizione, le misurazioni sono state effettuate dopo 15 minuti di gioco che forse non è un tempo molto indicativo per quanto riguarda la situazione interna dell'hardware e che il gioco utilizzato è sì molto impegnativo ma non è un titolo propriamente next gen, in ogni caso, i risultati sono davvero molto positivi per Xbox Series X, che supera Xbox One X anche in termini di silenziosità, consumi e calore nonostante sia basata su un hardware molto più avanzato, come era emerso anche da un'altra misurazione relativa in particolare al calore generato.

Queste sono le misurazioni effettuate:

Calore: