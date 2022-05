Zelda: Breath of the Wild meglio di Ocarina of Time per "Stone Cold" Steve Austin

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è meglio di Ocarina of Time per "Stone Cold" Steve Austin: non è tanto l'opinione a sorprendere, quanto piuttosto la sua fonte, ovversia la leggenda della cosiddetta Attitude Era della WWE.

Atleta di copertina di WWE 2K16, "Stone Cold" Steve Austin ha partecipato a una sessione di domande e rispose veloci insieme a Cody Rhodes, ed è in tale frangente che è emersa la differenza di vedute fra i due, nonché la sorprendente notizia che, a quanto pare, anche Steve è un videogiocatore.

"Miglior episodio di Zelda?" era la domanda posta da "Stone Cold" a cui Cody, notoriamente un grande appassionato di videogame, ha risposto "Ocarina of Time, senza dubbio". A quel punto, però, Austin ha detto: "No, Breath of the Wild".

Si tratta davvero dell'opinione dell'hall of famer WWE oppure semplicemente di un copione scritto per l'occasione? Difficile dirlo, ma l'osservazione sembrava genuina e inaspettata anche da Cody, che l'ha definita una scelta audace.

Magari in questo momento entrambi stanno aspettando con trepidazione il reveal di Zelda: Breath of the Wild 2, che potrebbe girare su Nintendo Switch Pro e introdurre dunque il chiacchierato upgrade hardware per la console ibrida giapponese.