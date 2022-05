Star Wars Day 2022, Jedi Fallen Order 2 e la lista dei tie-in attualmente in sviluppo

Oggi è lo Star Wars Day 2022 e l'insider Okami ha pensato bene di fare il punto sui tie-in dedicati alla saga attualmente in sviluppo, con una lista fra cui spicca naturalmente Star Wars Jedi: Fallen Order 2, o quello che sarà il titolo del gioco.

Il reveal di Fallen Order 2 avverrà durante la Star Wars Celebration per Jeff Grubb, dunque nel periodo che va dal 26 al 29 maggio, ma da qui a stasera potremmo anche assistere a una sorpresa da parte di Respawn Entertainment, chissà.

Torniamo però alla lista dei titoli in lavorazione, che include al momento:



Star Wars Jedi: Fallen Order 2

Lo sparatutto di Star Wars di Respawn Entertainment

Il remake di Knights of the Old Republic per PS5

Star Wars Eclipse

L'action adventure di Skydance

L'open world di Ubisoft

Come si può vedere, l'elenco conta diversi giochi non ancora annunciati ufficialmente, ma di cui si parla ormai da parecchio tempo e che vengono dunque dati come consolidati in attesa di una presentazione propriamente detta.

La speranza è che magari qualcuno di questi team di sviluppo scelga proprio la giornata di oggi per pubblicare un teaser e darci appuntamento ai numerosi eventi videoludici dell'estate per un reveal più corposo.