Halo Infinite Stagione 2 include anche Clippy, l'amata e odiata mascotte di Microsoft

Halo Infinite Stagione 2 è disponibile da ieri e, nel mentre i giocatori iniziano a esplorare le novità incluse, si scopre che all'interno di questa nuova season vi è anche una mascotte nota del mondo Microsoft: Clippy.

Clippy (nickname di Clippit) era un pulsante di aiuto ideato da Microsoft per supportare l'utenza, ma era perlopiù odiato in quanto invasivo e scomodo. Alla fine, Microsoft lo ha messo in pensione, ma - esclusi forse i giovanissimi - un po' tutti lo ricordano ancora oggi. Probabilmente anche per questo, 343 Industries ha deciso di introdurre il personaggio in Halo Infinite, come potete vedere nel post di Reddit qui sotto.

Clippy è disponibile come nameplate del profilo utente di Halo Infinite Multiplayer e anche come accessorio estetico da mettere sulle proprie armi. Si tratta quindi di un piccolo elemento, niente di particolarmente visibile in-game, ma comunque è una simpatica aggiunta.

Certo, Clippy non basta per rendere il multigiocatore di Halo Infinite un gioco interessante per il pubblico. La prima stagione non ha esattamente convinto tutti i fan e in questa prima giornata la seconda stagione è stata in grado di riportare in Top 10 Halo Infinite in Italia, ma non in USA.