Nintendo Switch ed Elden Ring sono i più venduti nel primo trimestre 2022 in USA

Nintendo Switch ed Elden Ring sono stati rispettivamente la console e il gioco più venduti durante il primo trimestre 2022 negli USA, stando alle rilevazioni effettuate da NPD e pubblicate dall'analista Mat Piscatella.

Xbox Series X|S è stata la più venduta nel primo trimestre negli USA per quanto riguarda gli incassi e non le unità totali, il che fa pensare che gli utenti abbiano puntato soprattutto sul modello più potente della piattaforma Microsoft, caratterizzato da un prezzo superiore.

Piscatella ha sottolineato che il segmento protagonista della maggiore crescita è stato quello degli abbonamenti, che ha registrato una percentuale a singola cifra di entità media (il numero esatto non è stato dichiarato) rispetto allo scorso anno.

Per il resto si è verificato un calo su quasi tutti i fronti: la spesa americana in termini di hardware, contenuti e accessori è scesa dell'8% su base annua per 13,9 miliardi di dollari, ma l'analista sostiene che il mercato stia reggendo molto bene rispetto al periodo della quarantena.

In particolare, le perdite sarebbero da attribuire alla disponibilità limitata di console next-gen, dunque PS5 e Xbox Series X|S, e a un cambiamento delle abitudini di acquisto, diventate meno impulsive sempre rispetto ai mesi di lockdown.