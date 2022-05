Overwatch 2: Blizzard spiega cosa cambierà nella beta dopo il responso dei giocatori

Blizzard, dopo aver reso disponibile la beta di Overwatch 2, ha ascoltato il responso dei fan e ha svelato cosa ha intenzione di cambiare nello sparatutto.

Prima di tutto, Blizzard è d'accordo con il feedback dei fan, che ritengono che vi siano molte più novità per i Tank e per i DPS che per i Supporto. Il team ha quindi intenzione di introdurre nuovi eroi di classe Supporto in Overwatch 2. Al tempo stesso, il team di sviluppo continuerà ad aggiornare gli eroi Supporto che sono già disponibili.

Inoltre, Blizzard ha confermato che vi saranno nuovi eroi in arrivo quando Overwatch 2 sarà ufficialmente distribuito. Non mancheranno inoltre mappe e funzioni innovative. Anche l'interfaccia utente, i menù, i profili giocatore e non solo riceveranno "un significativo miglioramento" prima dell'uscita finale.

Mei, eroe di Overwatch 2

Il nuovo sistema di classifiche rimarrà, nella sostanza, così com'era nella beta di Overwatch 2, ma Blizzard ha comunque qualche accorgimento in programma. Sarà anche aggiunta una sezione del "danno mitigato", che indica cose come la quantità di danno bloccato o ridotto dalle abilità, come quelle di Ana e di Baptiste. Blizzard ha anche chiarito che, in termini puramente visivi, l'attuale classifica non è definitiva e il team sta testando diversi aspetti e stili.

Infine, vi saranno cambiamenti al gioco classificato, ma Blizzard non ha dato dettagli precisi per quanto vuole introdurre in tal senso in Overwatch 2.

Il futuro per il gioco sembra roseo, visto che la beta di Overwatch 2 ha infranto il record di spettatori su Twitch.