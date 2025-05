Sul PlayStation Store sono iniziate delle nuove Offerte del Weekend con tanti giochi tripla A per PS4 e PS5

Anche questo fine settimana sono disponibili nuove offerte sul PlayStation Store di Sony. In particolare, le nuove promozioni coinvolgono parecchi giochi tripla A PS4 e PS5 degli ultimi anni e dunque potrebbero essere un'ottima occasione per spuntare qualche punto dalla lista dei giochi da recuperare. Vediamo alcuni degli sconti in evidenza.

Partiamo dagli immancabili giochi Rockstar Games. GTA 5 Premium Edition per PS4 è in offerta al prezzo di 14,69 euro con uno sconto del 58%, mentre la versione PS5 è acquistabile per 19,99 euro. Red Dead Redemption 2 è sceso a 14,99 euro, mentre la remaster del primo capitolo viene proposta a 29,99 euro, con una riduzione di prezzo del 40%.