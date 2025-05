Helldivers 2 presenta il Titolo di Guerra “Maestri di Cerimone” con un trailer

Il nuovo equipaggiamento in arrivo

Tra le nuove bocche da fuoco, troviamo la baionetta "Emendamento R-2", utile sia per sparare da lontano che per degli attacchi in mischia, la "Sciabola CQC-2", una spada cerimoniale per il corpo a corpo. Proseguiamo con la "Granata Pirotecnica G-142", che ricopre l'area circostante di scintille prima di esplodere cerimoniosamente in una palla di fuoco, e l'"Unica Bandiera CQC-1", una bandiera che alle perse può essere usata come una lancia.

In aggiunta, il nuovo Titolo di Guerra aggiunge le corazze "Comandate in Parata RE-1861" e "Guardia d'onore RE-2310", entrambe con il beneficio "Spalline Rinforzate", e mantelli "Umile Regalia" e "L'Abbraccio della Federazione". Inoltre, i giocatori potranno sbloccare il titolo "Eroe decorato" e l'emote "Passo di marcia" per sfilare come in una parata.

Come accennato in apertura, "Maestri di Cerimonie" sarà disponibile nel negozio interno di Helldivers 2 a partire dal 15 maggio. Arrowhead Games Studio ha svelato anche che aggiungerà una nuova scorta di motivi VRR di Titoli di Guerra Passati, tra cui "Commando Viper", "Fiamma della Libertà", "Corpo agenti chimici" e "Tutori della Verità in Acquisizioni".