Il cosplay di Marika da Elden Ring firmato da Bellatrix Aiden è semplicemente fantastico

Elden Ring è uno dei giochi più amati degli ultimi anni e che dimostra ancora una volta la maestria di FromSoftware nel saper stregare i giocatori non solo con un gameplay profondo e un'elevato tasso di sfida, ma anche grazie a una direzione artistica e un universo narrativo affascinante quanto tanto criptico. Il fascino del titolo non ha lasciato indifferente neanche il panorama dei cosplayer. Ad esempio, oggi vi proponiamo il cosplay della Regina Marika l'Eterna firmato da Bellatrix Aiden.

Si tratta di un personaggio che ricopre un ruolo cruciale nell'universo di Elden Ring e nella sua espansione, Shadow of the Erdtree. Come rappresentante della Volontà Superiore, le sue azioni innescano gli eventi che trasformano l'Interregno in una terra desolata e decadente, conosciuta dai giocatori negli ultimi due anni. Questi eventi portano il SenzaLuce, il nostro personaggio, ad affrontare i Semi-dei, figli della stessa Marika, per recuperare i frammenti dell'Anello Ancestrale.