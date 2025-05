Il cosplay di Yennefer da The Witcher di bellatrixaiden è un grande classico realizzato alla perfezione

Nonostante i tanti anni passati dalla pubblicazione, The Witcher 3: Wild Hunt è ancora un grande punto di riferimento per gli amanti dei GDR. Quest'anno il gioco spegnerà la sua decima candelina e per festeggiare bellatrixaiden ci propone un cosplay di Yennefer di Vengerberg davvero curato sotto ogni aspetto.

Un cosplay di Yennefer da 10 e lode

bellatrixaiden ha dato vita a una rappresentazione impeccabile di Yennefer, ispirandosi alla versione del personaggio vista in The Witcher 3: Wild Hunt. Non manca nulla e c'è una grandissima cura per acconciatura, trucco, costume e per la scenografia di sfondo, come potrete vedere voi stessi negli scatti qui sotto.

