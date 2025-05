Xbox si aggiorna con novità per personalizzare l'Home: gli Xbox Insider le possono provare per primi

Si tratta di una serie di opzioni per personalizzare l'homepage di Xbox One e Series .

Microsoft ha presentato una serie di novità per gli Xbox Insider (gli untenti tAlpha Skip-Ahead e gli utenti Alpha), che più avanti saranno disponibili per tutti i giocatori delle console della casa di Redmond.

Le novità per Xbox

Microsoft spiega che la lista dei giochi giocati recentemente e delle app in homepage hanno ora tre nuove impostazioni che danno al giocatore più controllo.

Troverete una opzione per nascondere le app di sistema, così da vedere solo app di intrattenimento e videogiochi per un'esperienza più focalizzata sull'intrattenimento. Potrete poi bloccare in home le app preferite: così da avere sempre in vista i vostri giochi preferiti anche se non li avviate da un po'. Inoltre, presto sarà aggiunta l'opzione per avere un aspetto più minimale riducendo il numero di spazi in home per i giochi e le app.

La Home di Xbox

Spiegando perché questo aggiornamento è importante, la compagnia ha dichiarato: "Molti di voi ci hanno detto che la Home dovrebbe dare maggiormente la sensazione che sia uno spazio del videogiocatore. Che si tratti di far emergere i vostri giochi preferiti, di nascondere ciò che non utilizzate o semplicemente di far sembrare la Home meno affollata, questo aggiornamento è una risposta diretta a questo feedback."

"Come sempre, potete condividere le vostre opinioni tramite Segnala un problema o partecipare alla conversazione sul subreddit Xbox Insiders. Il vostro contributo è fondamentale per costruire il futuro di Xbox".

Una delle nuove opzione di Xbox

Vi segnaliamo infine che le Gift Card per Xbox Store sono ora in sconto su Instant Gaming.