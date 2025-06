Il nuovo video di Borderlands 4 parla della genesi dei Vault Hunter

Il processo, ad ogni modo, non si ferma: la genesi di ogni Vault Hunter è una continua evoluzione , almeno finché i tempi non impongono di interrompere il lavoro e consegnarlo. "Ci chiediamo sempre: qual è lo scenario più folle che questa persona potrebbe vivere? E lo rendiamo la normalità."

Il CEO di Gearbox ricommenta il prezzo di Borderlands 4: si scusa di nuovo, ma non cede su alcuni dettagli

A questo punto parte il brainstorming e vengono filtrati i diversi concetti per arrivare a definire un'unica figura dal grande potenziale , che poi passa nelle mani del team di design che va a delinearne l'identità. È fondamentale che i giocatori possano immedesimarsi in qualche modo, e che il personaggio rimanga scolpito nella mente.

Tutto comincia dalle proposte dei componenti dello studio : chiunque, dal concept artist al tecnico IT, può proporre un'idea. "Giochiamo a Borderlands continuamente", hanno spiegato i membri di Gearbox Software, "e ci chiediamo spesso che tipo di personaggio ci piacerebbe usare."

Come vengono creati i Vault Hunter di Borderlands 4? Ne hanno parlato gli sviluppatori di Gearbox Software in un nuovo video diario, spiegando come funziona la genesi di questi personaggi e i requisiti che devono possedere, in primis essere parecchio "badass".

Un cast esplosivo

Come avrete letto nel nostro speciale con tutto quello che c'è da sapere su Borderlands 4, il nuovo capitolo della saga potrà contare su di un cast esplosivo, che punta a dimostrare come tutta la procedura creativa sia in realtà piuttosto efficace e produca risultati significativi.

A proposito, i membri del team promettono che questo episodio sarà il più grande di sempre: "Gigantesco, ma non solo per la sua estensione. È più dettagliato, più bello da vedere, più folle da vivere." Siamo decisamente curiosi di vederlo in azione.