Citizen Pain è un action in prima persona in UE5 sviluppato da una sola persona

Citizen Pain è un action in prima persona in Unreal Engine 5, caratterizzato da un'interessante ambientazione dark fantasy e da un sistema di combattimento che si rifà ai classici. Ma, soprattutto, è un progetto creato da una sola persona.

Dietro al gioco c'è infatti Alessandro Capriolo, sviluppatore italiano di Nixxes, lo studio olandese acquisito da Sony nel 2021, a cui dobbiamo le eccellenti conversioni per PC di esclusive PlayStation come Marvel's Spider-Man 2, Ratcher & Clank: Rift Apart, Ghost of Tsushima e Horizon Forbidden West.

Capriolo ha lavorato a Citizen Pain per pura e semplice passione, costruendo l'impianto che fa da fulcro all'esperienza e poi aggiungendo vari tasselli, dal design dei protagonisti agli scenari, approfittando delle sofisticate tecnologie e degli strumenti messi a disposizione dall'Unreal Engine 5.

Il risultato di questi sforzi è un action che promette di essere frenetico e coinvolgente, mettendo il gameplay davanti a tutto il resto e consegnandoci meccaniche che puntano a offrire un certo grado di varietà durante i combattimenti.