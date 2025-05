Borderlands 4: data di uscita, gameplay e quello che c'è da sapere sul nuovo gioco per Switch 2, PS5, PC e Xbox

Il 2025 si prospetta un'annata memorabile per il mondo videoludico, con nuove IP e il ritorno di franchise amati. Borderlands 4 rientra di pieno diritto in questa categoria, ancora una volta pronto a offrire sparatorie frenetiche, un arsenale sconfinato e tutta l'adrenalina che ha reso celebre la serie. Il quarto capitolo firmato Gearbox Software approderà sugli scaffali tra pochi mesi, e per non farsi trovare impreparati, ecco un riassunto di tutti i dettagli più importanti, dalla data di uscita al gameplay, fino alle principali novità introdotte nel nuovo episodio.

La data di uscita su PC e console. Costerà 90 euro? Borderlands 4 arriverà nei negozi il 12 settembre 2025 su PS5, Xbox Series X|S e PC, con una versione Nintendo Switch 2 prevista più tardi nel corso dell'anno. Si tratta di uno dei rarissimi casi in cui una data di pubblicazione viene anticipata anziché rinviata. Infatti, inizialmente il lancio era stato fissato al 23 settembre, ma ad aprile Gearbox ha deciso di accorciare di qualche giorno le tempistiche. Questo dimostra chiaramente che lo sviluppo procede senza intoppi e che Gearbox ha grande fiducia nel rispetto della tabella di marcia. Lo ha confermato anche il CEO Randy Pitchford, che ha dichiarato: "L'uscita anticipata di Borderlands 4 è al 100% motivata dalla fiducia nel gioco e nella scaletta di produzione, basata sui progressi concreti dello sviluppo e sulla velocità di individuazione e correzione dei bug". Insomma, salvo eventi catastrofici, non ci saranno rinvii dell'ultimo minuto. In attesa di Borderlands 4, vediamo quanto ha venduto finora la serie Borderlands Per il momento Gearbox e 2K non hanno annunciato i dettagli sulle edizioni disponibili al lancio. Storicamente, i giochi della serie vengono venduti in varianti speciali che includono vari extra e un Season Pass, che a sua volta comprende una serie di espansioni a pagamento. Borderlands 4 probabilmente non farà eccezione, ma dovremo attendere ulteriori informazioni al riguardo per saperne di più. Rafa utilizza il suo esoscheletro per mettere a ferro e fuoco i ranghi nemici con armi da fuoco e per il combattimento ravvicinato Lo stesso vale per il prezzo, che al momento rappresenta un'incognita. Gearbox non ha annunciato una cifra definitiva, ma alcune dichiarazioni del CEO Randy Pitchford lasciano intendere che il costo di Borderlands 4 potrebbe subire un aumento rispetto ai titoli precedenti e raggiungere i 90 euro, allineandosi con quello di alcuni giochi per Nintendo Switch 2 e ai rincari dei titoli Xbox pianificati per l'autunno da Microsoft. In particolare, Pitchford ha dichiarato che il prezzo non è stato ancora deciso e che sarà determinato da vari fattori, tra cui il packaging e le tariffe di distribuzione, sottolineando che Borderlands 4 ha richiesto più del doppio del budget per lo sviluppo rispetto al capitolo precedente.

Dettagli sulla trama, il pianeta Kairos e i nuovi Cacciatori della Cripta Borderlands 4 è ambientato sei anni dopo gli eventi di Borderlands 3 e si svolge su Kairos, un pianeta alieno sotto il controllo del misterioso Cronocustode, un tiranno ossessionato dall'ordine. Il suo dominio si basa su un sofisticato sistema di impianti cibernetici che gli permette di sorvegliare e controllare i cittadini, oltre a un esercito di sintetici noto come L'Ordine. Kairos, un tempo era celato al resto dell'universo grazie a un impenetrabile scudo protettivo, è stato improvvisamente esposto dopo che Elpis, la luna di Pandora, si è teletrasportata nella sua orbita in seguito agli eventi del capitolo precedente. Ora la luna sembra essere in rotta di collisione con il pianeta, causando il caos tra la popolazione e scatenando guerre civili che minano il dominio del Cronocustode. I quattro Cacciatori della Cripta in azione Vestiremo i panni di un nuovo gruppo di Cacciatori della Cripta, mercenari dotati di abilità devastanti che tirano avanti dando la caccia a Cripte aliene ricche di bottino e manufatti. Come da tradizione, il gioco permette di scegliere tra quattro personaggi giocabili, ognuno con abilità uniche e stili di combattimento distintivi. Vex, una potente Sirena, sfrutta il potere della manipolazione dell'energia per controllare il campo di battaglia. Rafa, un Eso-Soldato, indossa un esoscheletro sperimentale in grado di digistrutturare un intero arsenale di armi. Harlowe, un'ex scienziata, è specializzata in tecnologia avanzata e gadget da combattimento. Infine, Amon, un ex membro di un culto che venerava i mostri delle Cripte, ha ora deciso di sterminarli utilizzando armi da mischia come asce elementali, lance, spade e un massiccio martello. Oltre alla caccia ai tesori delle Cripte e alla ricerca di bottino, il nostro compito sarà quello di aiutare la Resistenza Crimson a spodestare il Cronocustode e liberare Kairos dalla sua oppressione. Gearbox ha sottolineato che Borderlands 4 manterrà l'umorismo caratteristico della serie, ma adotterà toni generalmente più seri, più vicini a quelli del primo capitolo. Come al solito troveremo un cast di personaggi variegato e a tratti bizzarro, tra cui alcune vecchie conoscenze come Moxxi, Zane, Amara e Claptrap, affiancati da nuovi volti come Rush ed Echo-4, un drone avanzato che ci accompagnerà per tutta l'avventura e si rivelerà utile in molteplici modi.

Gameplay e le novità del quarto capitolo Borderlands 4 riprende la formula classica della serie, introducendo una serie di novità e miglioramenti. Per chi si avvicina al franchise per la prima volta, si tratta di uno sparatutto in prima persona con elementi GDR, inquadrabile nel sottogenere dei looter-shooter, ovvero titoli incentrati sulla raccolta di armi ed equipaggiamenti generati in modo semi-procedurale e classificati in base alla rarità. Le armi più rare vantano abilità e bonus unici, incentivando l'esplorazione e la ricerca di bottino sempre più potente. I quattro Cacciatori della Cripta rappresentano delle vere e proprie classi, offrendo la possibilità di creare build personalizzate, modificando abilità speciali ed equipaggiamento. Borderlands 4: trailer e video gameplay dello State of Play e un riassunto delle novità presentate Da questo punto di vista, il nuovo capitolo introduce diversi strumenti utili per il combattimento. Gli Ordigni, che occupano uno slot condiviso, permettono di usare granate e diverse armi pesanti, tra cui lanciamissili e mitragliatrici. Non consumano munizioni, ma funzionano con un sistema di ricarica a tempo, simile a quello delle abilità. I Kit di riparazione consentono di curarsi e attivare effetti bonus aggiuntivi, mentre i Miglioramenti, che sostituiscono i Manufatti di Borderlands 3, permettono di potenziare le armi in base al produttore che le ha realizzate. A proposito di produttori, in Borderlands 4 tornano alcune delle aziende iconiche della serie, ciascuna con una specializzazione distintiva. Le armi Torgue, ad esempio, sono famose per i loro proiettili esplosivi, mentre quelle Tediore si ricaricano lanciandole come granate e le Maliwan eccellono nei danni elementali. Accanto a queste firme storiche, si aggiungono nuovi produttori come l'Ordine, le cui armi garantiscono una precisione elevata e raffiche ad alta potenza. Un'altra grande novità del quarto capitolo è il sistema di personalizzazione delle armi, che permette ai giocatori di scegliere quali componenti utilizzare e decidere se optare per pezzi dello stesso produttore per enfatizzarne le caratteristiche o creare combinazioni tra marche diverse. Un revolver Jakobs, per esempio, può essere potenziato con componenti della stessa firma per aumentare la potenza dei colpi rimbalzanti, oppure arricchito con modifiche Maliwan per ottenere bonus elementali. Combinando questo sistema alla grandissima varietà di bottino che potremo ottenere, le combinazioni sono praticamente infinite, per la gioia di quei giocatori che amano personalizzare e curare nel minimo dettaglio la propria build. Gearbox, inoltre, sottolinea che ha rivisto il sistema di ottenimento dell'armi leggendarie, ora più rare ma davvero uniche e speciali, a differenza di quanto accadeva in Borderlands 3. Amon, il Forgeknight, è specializzato nelle armi da mischia Come accennato in precedenza, in Borderlands 4, ogni Cacciatore della Cripta offre un'esperienza di gioco unica e abilità differenti, chiamate Abilità d'azione. Ogni personaggio ne ha tre ed è possibile modellarle al proprio stile di combattimento. Gearbox promette il sistema di specializzazioni più avanzato mai introdotto nella serie, offrendo la possibilità di potenziare le Abilità d'azione grazie a speciali miglioramenti e abilità supreme. Inoltre, è possibile scegliere tra tre rami di abilità passive, garantendo una personalizzazione profonda e una vasta gamma di build diverse, adatte a ogni approccio di gioco. Oltre a questo, ogni Cacciatore della Cripta possiede un Tratto unico, una caratteristica esclusiva che influisce direttamente sul suo stile di gioco. Nel caso della Sirena Vex, ad esempio, le sue Abilità d'azione si adattano dinamicamente all'elemento dell'arma equipaggiata, permettendole di scatenare attacchi incendiari, gelanti o elettrici in base alla situazione. Le novità non finiscono qui. Infatti, Borderlands 4 introduce rampini, planate e schivate, rendendo il combattimento più dinamico rispetto ai capitoli precedenti. Queste nuove opzioni di movimento trasformano anche l'esplorazione, ora più libera con nessun tempo di caricamento tra le aree. A questo proposito, i giocatori potranno evocare in qualsiasi momento il Digirunner, una moto spaziale, utile per spostarsi velocemente da una parte e l'altra della mappa. Inoltre, durante i nostri viaggi saremo sempre accompagnati da ECHO-4, un utilissimo drone che segnala il percorso da seguire per raggiungere la destinazione, hackera i terminali e può potenziare le nostre capacità di trasporto delle munizioni.