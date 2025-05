Quanto costerà Borderlands 4? Neppure gli sviluppatori lo sanno

Quanto costerà Borderlands 4? Stando alle parole di Randy Pitchford, capo di Gearbox Software, neppure gli sviluppatori lo sanno con certezza, ma la possibiltà che il prezzo del gioco raggiunga i 90€ effettivamente esiste.

Intervenuto durante un panel al PAX East, Pitchford ha detto: "Vi dirò la verità: non lo so. Questa è la verità. Sarò completamente onesto. È un momento interessante. (...) Da un lato ci troviamo in un mercato competitivo, dove chi prende queste decisioni vuole vendere il maggior numero possibile di copie ma deve fare attenzione a chi è sensibile al prezzo."

"Dall'altro lato c'è chi sta accettando la realtà che i budget per lo sviluppo stanno aumentando e che ci sono anche dazi per il confezionamento al dettaglio. Sta diventando un casino là fuori, ragazzi. Borderlands 4 ha un budget di sviluppo più che doppio rispetto a quello di Borderlands 3. Più che doppio. Quindi, la verità è che non so quale sarà il prezzo."

A margine del suo intervento, il capo di Gearbox Software ha confermato che le prenotazioni di Borderlands 4 verranno aperte a breve, e che per allora ovviamente il publisher avrà stabilito quello che sarà il prezzo del gioco.