Borderlands 4: trailer e video gameplay dello State of Play e un riassunto delle novità presentate

Questa sera è andato in onda lo State of Play di PlayStation interamente dedicato a Borlderands 4 , durante il quale il CEO Randy Pitchford, il creative director Graeme Timmins e il senior project producer Anthony Nicholson ci hanno offerto una panoramica approfondita sul nuovo capitolo della serie.

Il riassunto della presentazione dello State of Play di Borderlands 4

Il team di Gearbox ha aperto lo State of Play con la promessa che Borderlands 4 rappresenta un punto di partenza perfetto per i nuovi giocatori che si avvicinano per la prima volta alla serie e allo stesso tempo un'esperienza imperdibile per i fan di vecchia data. A questo proposito, lo studio ha puntato su un mix di novità, come la maggiore libertà di esplorazione e nuove meccaniche per gli spostamenti, e di tradizione, come dei toni generalmente più seri come il primo capitolo e un ribilanciamento del bottino, con le armi leggendarie che saranno meno frequenti ma davvero uniche e speciali.

Allo stesso modo, il cast di personaggi stravaganti di Borderlands 4 includerà vecchie conoscenze, come Moxxi, Zane, Amara e ClapTrap, e altri nuovi, come Rush ed Echo-4, un drone che ci accompagnerà ovunque e si rivelerà utile in molteplici modi, ad esempio scansionando l'area, guidandoci al nostro prossimo obiettivo o hackerando i terminali.

Nella presentazione abbiamo visto una missione che si svolge nella Catena di Terminus, una regione montuosa e innevata e una delle quattro macroaree del pianeta Kairos che fa da sfondo alle vicende del gioco. Il mondo di gioco sarà vasto, con eventi casuali e punti d'interesse sparsi ovunque.

La sezione di gameplay mostrata era dalla prospettiva di Vex, la nuova Sirena di Borderlands 4 e uno dei quattro personaggi giocabili disponibili al lancio, dotata di poteri a base di energia fasica che può sfruttare per potenziarsi, sbaragliare i nemici ed evocare dei famigli letali.

Per l'occasione abbiamo visto le meccaniche legate al movimento. Oltre allo scatto e l'arrampicata ora potremo usare un pratico rampino e planare per raggiungere rapidamente punti d'interesse, nonché far apparire in qualsiasi momento un digirunner, una sorta di moto spaziale personalizzabile. Questa maggiore libertà di movimento si riflette anche nei combattimenti, che ora sono molto più dinamici e offrono la possibilità di passare da attacchi in mischia, scivolate in copertura e raffiche di fuoco dalla distanza senza soluzione di continuità.

Si è parlato anche della modalità cooperativa. Borderlands 4 permette di giocare in split-screen con un amico o in multiplayer online con un massimo di tre utenti, con il gioco che supporta il cross-play tra tutte le piattaforme. Gearbox afferma che il sistema delle lobby è stato migliorato e ora è possibile calibrare la difficoltà per ogni singolo giocatore, il bottino è instanziato ed è possibile teletrasportarsi rapidamente presso la posizione di un alleato se ci allontaneremo troppo.

Spazio anche al bottino. Le armi di Borderlands 4 sono realizzate da otto produttori, tra cui gli immancabili Jakobs, Maliwan e Tediore, e altri inediti, come Order e Deadalus. Ogni produttore crea armi con caratteristiche e punti di forza unici e sarà possibile personalizzarle a piacimento utilizzando componenti di varie marche, con un'infinità di configurazioni possibili in base ai gusti.

L'equipaggiamento dei Cacciatori della Cripta ora include i Kit di riparazione, degli strumenti che permettono di curarsi e attivare vari buff, e gli Ordigni, delle armi pesanti, come una mitragliatrice di grosso calibro, che non consumano munizioni ma hanno un tempo di ricarica, come se fossero un'abilità. A questo proposito, tornano le Abilità d'azione. Saranno tre per ogni personaggio e ognuna personalizzabile tramite un ramo di potenziamenti con bonus passivi e modificatori di ogni genere.

Se quanto visto stasera non vi basta, sarete felici di sapere che Gearbox ha dato appuntamento ai giocatori a giugno, per una nuova presentazione del gameplay di Borderlands 4 approfondita. Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 12 settembre su PC, Nintendo Switch 2, PS5 e Xbox Series X|S.