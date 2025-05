Todd Howard di Bethesda è un personaggio non giocante segreto in The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered è un'esperienza vasta come lo era l'originale, nonché piena di sorprese tutte da scoprire . Una di queste, che viene direttamente dall'edizione dei primi anni 2000, è la presenza di un personaggio non giocante doppiato da Todd Howard , l'attuale capo di Bethesda, nonché director del gioco, che può anche essere fatto arrabbiare.

Trovare e picchiare Todd Howard

Il personaggio doppiato da Todd Howard si trova in una stanza nascosta, accessibile solo usando la console dei comandi. Vive in una piccola casetta di mattoni, abbastanza confortevole. Naturalmente funziona come tutti gli altri PNG, quindi potete parlarci, farlo arrabbiare e anche farlo innamorare.

Prima di accedere alla stanza di Howard, conviene salvare la partita. Quindi aprite la console dei comandi e scrivete: coc toddtest. Premete il tasto Invio e vi ritroverete nella suddetta casa.

Il PNG di cui parliamo si chiama Alban Corinis. La prima battuta di Corinis non è stata doppiata da Howard, ma non fatevi ingannare. Conclusa la frase, potrete scegliere quale emozione far esprimere al tipo e a questo punto la voce di Howard farà irruzione sulla scena. Per farlo arrabbiare, continuate a selezionare l'emozione apposita fino a quando fare scendere la sua disposizione nei vostri confronti sotto a 20. A quel punto Corinis / Howard vi darà dei "bastardi". Se, invece, volete che vi ami, cliccate sul prompt della felicità e portate la sua disposizione sopra a 90.

Chiaramente interagire con Corinis è assolutamente facoltativo e non serve a finire The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, di cui potete leggere altri dettagli nella nostra recensione.