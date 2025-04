In The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered si può consumare molta più droga che nell'edizione originale

Lo youtuber Bacon_ ha scoperto una delle tante modifiche apportate dal team di sviluppo a The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, in questo caso particolarmente curiosa. Lo Skooma, una droga Khajiiti consumabile in grandi quantità durante il gameplay, ha ricevuto un enorme potenziamento. Per inciso: gli effetti dello Skooma ora si accumulano fino a 22 volte, rispetto alle otto del gioco originale.