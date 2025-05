Il cosplay di Ciri da The Witcher 3 di shermie_cos festeggia il decimo anniversario del GDR di CD Projekt

Ieri, 18 maggio, The Witcher 3 ha compiuto dieci anni. Un lasso di tempo lunghissimo in ambito videoludico, ma il GDR di CD Projekt rimane tutt'ora uno dei più giocati e apprezzati dai giocatori. In attesa di ricevere novità sul prossimo capitolo della serie, shermie_cos festeggia il decimo anniversario del terzo capitolo con uno splendido cosplay di Ciri.

Cirilla Fiona Elen Riannon, conosciuta anche come Ciri, è l'unica figlia di Pavetta, principessa di Cintra, e di Emhyr var Emreis, imperatore di Nilfgaard. Ciri è l'ultima erede della stirpe elfica di Lara Dorren, che le conferisce il potere del Sangue Antico, una rara capacità di spostarsi tra i mondi e le epoche. Sotto la guida dello strigo Geralt di Rivia la ragazza impara le arti della spada, della sopravvivenza e il modus operandi dei Witcher.