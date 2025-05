PC e Xbox Game Pass perderanno quattro giochi a fine maggio, tra cui Remnant 2

Tramite l'app di Xbox, Microsoft ha svelato la lista dei giochi che abbandoneranno il catalogo di PC e Xbox Game Pass il prossimo 31 maggio . In totale sono solo quattro, ma tra questi ci sono due giochi molto apprezzati come Remnant 2 e Humanity. Di seguito trovate la lista completa:

Presto l'annuncio dei giochi in arrivo nella seconda metà di maggio?

Come da prassi, fino alla loro rimozione dal catalogo, i giochi sopraelencati potranno essere acquistati su Xbox Store con uno sconto del 20%, salvo eventuali promozioni più vantaggiose disponibili nel negozio online. Una promozione che potrebbe rivelarsi utile per chi volesse continuare a giocarci anche dopo che verranno tolti dal servizio.

Uno scatto da Humanity

Di norma, quando l'app di Xbox segnala i titoli che stanno per lasciare il servizio, significa che l'annuncio dei nuovi giochi in arrivo è imminente. Questo lascia intendere che Microsoft dovrebbe presto comunicare la line-up dei titoli previsti per la seconda metà di maggio, con l'annuncio che dovrebbe arrivare in settimana, salvo imprevisti.

Nel frattempo, sappiamo che ci sono già quattro giochi confermati per il mese di giugno, tra cui The Alters e lo sparatutto multiplayer FBC: Firebreak di Remedy.