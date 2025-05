Google I/O 2025 sarà (di nuovo) un festival dell’intelligenza artificiale

L'evento clou di Google per il mondo degli sviluppatori sta per cominciare, ma è già evidente quale sarà il suo tema dominante: non Android, ma l'intelligenza artificiale. Il colosso di Mountain View ha deciso di dedicare il palco principale a Gemini, il suo modello linguistico avanzato, destinato a estendersi a un numero sempre maggiore di prodotti e servizi.

A conferma di questa scelta, l'annuncio del nuovo design di Android - Material Three Expressive, uno dei cambiamenti visivi più importanti degli ultimi anni - è stato rilasciato in anticipo via YouTube, lontano dai riflettori dell'I/O. Una decisione che segna chiaramente le priorità dell'azienda: oggi, il design di Android non è più il protagonista, ma un dettaglio di contesto.