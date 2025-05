Un video di Nintendo Switch 2 ci permette di ascoltare i suoni del menu principale della console

Ad esempio, il video pubblicato oggi ci permette di ascoltare gli effetti sonori del menu di sistema , dimostrando una grande cura per i dettagli per rendere la navigazione della dashboard ancora più piacevole di quanto non lo sia già su Switch 1.

Tramite l'app per dispositivi mobile Nintendo Today, ogni giorno la grande N svela novità o curiosità dei suoi giochi e console. Gli ultimi aggiornamenti in particolare si concentrano maggiormente su Nintendo Switch 2 , dato che ormai mancano poco più di due settimane al lancio e la compagnia evidentemente vuole stuzzicare i fan con nuovi dettagli sul dispositivo.

Un effetto sonoro per ogni icona

Come potrete notare dal video qui sotto, a ogni singola icona è associato un suono differente. Non solo, ci sono anche dei suoni dedicati per la pressione dei pulsanti C (che serve per richiamrare rapidamente le funzioni di GameChat) e HOME, e per l'accensione della console mentre si trova all'interno del dock.

In uno dei video precedenti pubblicati dall'app Nintendo Today abbiamo scoperto altri dettagli sulla console. Tra queste troviamo l'aggiunta di un'opzione per limitare il degrado della batteria nel tempo e la possibilità di usare i Joy-Con 2 come dei mouse anche per navigare nel menu principale.

Nintendo ha sicuramente ancora tante piccole curiosità da svelare prima del lancio di Switch 2, previsto per il 5 giugno al prezzo di 469 euro, oppure 509 euro per il bundle con Mario Kart World in versione digitale.