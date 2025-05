Nubia Neo 3 GT, la recensione di un gaming phone Android con un prezzo budget

Tale posizionamento sul mercato, unito a un'estetica particolarmente aggressiva, suggerisce in maniera abbastanza evidente come il prodotto sia rivolto a un pubblico giovane : anche e soprattutto tenendo questo in mente, andiamo dunque a scoprire se Nubia Neo 3 GT ha ciò che serve per dire la sua in una nicchia di mercato ristretta ma non priva di concorrenti agguerriti.

Nonostante sotto il grande cappello del produttore cinese Nubia ci sia già un brand importante come REDMAGIC, l'azienda non considera evidentemente esaurita la sua missione nel segmento dei gaming phone: oggi, con questa recensione del Nubia Neo 3 GT , siamo infatti qui per parlare di un nuovo smartphone Android con evidenti velleità videoludiche che si colloca però in una fascia più bassa, con un prezzo di listino di 349.90€.

Per quanto riguarda la dotazione di accessori , la versione che abbiamo ricevuto in prova comprendeva una serie di extra sulla cui utilità preferiamo sorvolare, mentre la confezione in vendita nei negozi dovrebbe contenere un cavo USB-C, una pellicola protettiva per lo schermo e una cover in plastica rigida. Come ormai di prassi non è previsto l'alimentatore per il mercato europeo, ma nella scatola c'era comunque il suo contenitore, ovviamente vuoto. Una grande provocazione?

Tra i tanti aspetti tecnici di cui Nubia è stata restia a diffondere i dettagli figura anche la resistenza agli elementi, del tutto sconosciuta e per la quale tenderemmo a non farci troppe illusioni.

Fronte connettività, Nubia Neo 3 GT offre 5G, Wi-Fi 6, GPS, Bluetooth 5.2 e NFC, mentre la porta USB è di tipo 2.0. Manca curiosamente il jack audio da 3.5 mm che di solito trova spazio negli smartphone budget, mentre è consentito l'utilizzo di due nanoSIM, ma non c'è ovviamente il supporto per le eSIM.

La GPU è una Mali G-57, anch'essa a dir poco modesta per un dispositivo orientato al gaming, mentre le memorie contano su 12 GB di RAM (di cui non ci sono informazioni ufficiali ma dovrebbe essere di tipo LPDDR4x) e 256 GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 2.2.

Già dalla scelta del SoC si intuisce come l'intenzione del produttore sia quella di andare in forte controtendenza, evitando di affidarsi a Qualcomm o Mediatek come la stragrande maggioranza degli smartphone odierni: il chipset è dunque un Unisoc T9100 che raramente abbiamo visto su questi lidi, un processore octa core con processo produttivo a 6 nanometri che, come vedremo più avanti, non stupisce certo in termini di performance.

Design

La serie Neo è sempre stata contraddistinta da un design molto aggressivo, e Nubia Neo 3 GT non fa eccezione: per quanto non ci troviamo di fronte agli estremi del precedente modello (che sembrava veramente un Transformer), parliamo comunque di uno smartphone che si fa notare, per usare un eufemismo.

Il design di Nubia Neo 3 GT non passa certo inosservato

Come è facile intuire visto il posizionamento del prodotto, la plastica la fa da padrone, a cominciare da una scocca posteriore adornata da inserti geometrici e richiami tecnologici, oltre che da una striscia LED personalizzabile per colore e per tipo di illuminazione. Il modulo fotocamere è costituito da tre ottagoni (due per i sensori e uno per il flash) disposti in senso verticale e che protendono leggerissimamente dal corpo del dispositivo. Le colorazioni disponibili sarebbero teoricamente due, ma a quanto pare in Europa viene commercializzata solo la versione Interstellar Grey che abbiamo ricevuto in prova.

Non si sa da quale tipo di vetro sia protetto il display da 6.8 pollici, ma di certo Nubia Neo 3 GT non opta per la soluzione di casa REDMAGIC circa la fotocamera anteriore incastonata sotto lo schermo: qui c'è infatti il classico punch hole centrale sul lato superiore del pannello, e anche piuttosto visibile.

L'azienda non ha diffuso dettagli sul vetro che protegge il display di Nubia Neo 3 GT

La cornice è anch'essa realizzata in plastica, con bordi piatti e angoli curvi: la disposizione degli elementi prevede in alto lo speaker secondario, in basso la porta USB-C, il carrellino per le SIM e l'altoparlante principale e sulla destra il tasto di accensione, il bilanciere per il volume e soprattutto i due tasti dorsali capacitivi, questi sì mutuati dall'esperienza REDMAGIC.

Per quanto riguarda dimensioni e peso, Nubia Neo 3 GT si assesta su misure pari a 163.3 x 77.2 x 8.2 mm per 203 grammi, dimostrandosi abbastanza snello per la categoria anche se non al livello del più pregiato "cugino" REDMAGIC 10 Air.