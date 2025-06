Nuovo aggiornamento per l'interfaccia di Google Chrome su Android: ecco cosa cambia

Dopo quasi due anni, Google Chrome si aggiorna sui dispositivi Android con un piccolo cambiamento legato all'interfaccia. La barra degli indirizzi presente nel browser è sempre stata posizionata in alto, a prescindere dalla piattaforma utilizzata, mentre stavolta potrà essere spostata in basso , in modo da agevolare la ricerca su smartphone. Questa piccola novità era già approdata su iOS nel 2023, mentre gli utenti Android hanno dovuto attendere due anni. Scopriamo tutti i dettagli in merito.

Come cambia Google Chrome su Android

Come potete vedere dalle immagini sottostanti, stavolta la barra degli indirizzi può essere spostata in basso, insieme ovviamente alle varie opzioni, come tornare alla Home, aprire una nuova scheda o gestire quelle già aperte. In questo modo l'interfaccia dovrebbe essere più chiara e soprattutto accessibile da smartphone. Tuttavia, gli utenti che preferiscono continuare ad usufruire della barra URL in alto potranno farlo senza limitazioni. Viceversa, attraverso le impostazioni è possibile spostarla in basso a partire da oggi.

Come cambia la barra degli indirizzi

Si tratta molto probabilmente di un rollout graduale, quindi potrebbero volerci un paio di settimane prima che la funzione sia effettivamente disponibile su tutti i dispositivi. Insomma, dopo qualche anno questa novità è finalmente arrivata anche su Android.