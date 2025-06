Google Chrome terminerà il suo supporto per i dispositivi con delle vecchie versioni di Android: ecco quali

Questa volta tocca a Google e in particolar modo alla sezione che si occupa del suo motore di ricerca, Chrome, annunciare la fine del supporto per alcuni dispositivi o, ancor più precisamente, per alcune versione di Android considera ad oggi, obsolete e fin troppo vecchie.

Si tratta, infatti, di due versioni di Android che ormai non ricevono più aggiornamenti e continuare a supportare Chrome sarebbe troppo dispendioso e anche rischioso per gli utenti stessi, considerando la mancanza di update che mirino a rafforzare la sicurezza. In particolar modo si tratta di: Android 8 Oreo e Android 9 Pie.