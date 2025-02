Ricreate Kratos, un personaggio di Dragon Ball e non solo in Monster Hunter Wilds con questi codici

Se state per iniziare la vostra caccia in Monster Hunter Wilds, il primo passo sarà creare il vostro personaggio (a meno che non lo abbiate già ideato durante il periodo della prova online). Se non siete molto avvezzi agli editor dei PG ma al tempo stesso volete un personaggio particolare, allora potete usare i codici dei design dei personaggi.

I codici per i personaggi di Monster Hunter Wilds

Se vi piace l'idea di essere Kratos (magari con le doppie lame?) in Monster Hunter Wilds potete usare il codice "966EP8PU3P47" (senza virgolette). Il risultato è veramente ottimo e sembra veramente di avere il controllo dello spartano, che certamente non avrà problemi ad abbattere enormi mostruosità. Il creatore è il canale YouTube Only Guides.

Se preferite qualcosa di più simpatico, potete optare per Gigachad, il meme, con il codice "DA54737R7Y47". In questo caso avremo un omaccione dalla mascella squadrata e dal capello fitto. A realizzarlo è stato l'utente Reddit SorraDude, che lo ha condiviso in un post che trovate qui sotto.

Se volete invece un Felyne unico, potete creare con il codice "M97JG6867CU3". Si tratta di un gatto in stile Beerus, il personaggio felino di Dragon Ball. Ovviamente i Felyne hanno qualche limitazione in più, ma il risultato è certamente abbastanza fedele alla fonte di ispirazione.

Ovviamente ci sono molti altri potenziali codici in circolazione e voi stessi potete condividere i vostri nei commenti per mostrare agli altri giocatori le vostre creazioni. Diteci, anche voi vi siete "casualmente" ammalati oggi per poter giocare a Monster Hunter Wilds, come fatto da questi sviluppatori?