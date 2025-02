Sora è arrivato in Italia, ma il generatore di video IA di OpenAI non convince

OpenAI ha da poco esteso la disponibilità del suo generatore di video IA, Sora, all'Italia. Sora consente di creare video a partire da descrizioni testuali, aprendo nuove possibilità creative e di comunicazione. Tuttavia, l'accesso a questo strumento è riservato agli abbonati ai piani a pagamento ChatGPT Plus e Pro, con costi che possono rappresentare un ostacolo per alcuni utenti.

L'abbonamento a ChatGPT Plus, al costo di 20 dollari al mese, per esempio, permette di generare video di durata limitata: fino a 5 secondi in risoluzione 720p o 10 secondi a 480p. Per creare video più lunghi e in alta definizione, è necessario sottoscrivere l'abbonamento ChatGPT Pro, che ha un costo mensile di 200 dollari e consente di generare filmati fino a 20 secondi in risoluzione 1080p, senza la presenza di una filigrana. Ma non è tutto.