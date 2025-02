OpenAI annuncia GPT-4.5: il modello più avanzato per ChatGPT, ma non il più potente

OpenAI ha ufficialmente lanciato GPT-4.5, il nuovo aggiornamento per ChatGPT, migliorando ulteriormente le capacità del chatbot in termini di precisione, intelligenza emotiva e fluidità nella conversazione. Tuttavia, l'azienda sottolinea che questo non è il suo modello più potente in assoluto.

GPT-4.5: più naturale e meno errori, ma ancora un’anteprima OpenAI ha chiarito che GPT-4.5 non sostituisce i modelli di ragionamento più avanzati, come o3, attualmente considerato il più potente. L'azienda lo definisce una "ricerca in anteprima" e non un modello di frontiera. "GPT-4.5 migliora la qualità delle risposte, riduce le allucinazioni e ha una maggiore intelligenza emotiva", ha dichiarato OpenAI. Una delle novità più evidenti di GPT-4.5 è la sua capacità di rendere le conversazioni più fluide e coinvolgenti. Ad esempio, invece di fornire solo risposte dettagliate, il modello ora incoraggia il dialogo, invitando l'utente a continuare la conversazione. Questa caratteristica lo avvicina a concorrenti come Claude di Anthropic, che è stato spesso elogiato per il suo approccio più naturale nella comunicazione.