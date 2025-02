La durata di Split Fiction e dettagli su gameplay, Friend's Pass e DLC sono stati svelati dal director

Vari dettagli interessanti

Il vulcanico Josef Fares, regista e director di Split Fiction, si è recentemente sottoposto a un'intervista di MinnMax nel classico format delle "127 domande a fuoco rapido" che spesso coinvolgono sviluppatori di nuovi giochi in arrivo, e ha riferito vari dettagli sul gioco come durata, elementi di gameplay, Friend's Pass, DLC e altro.

Partendo dalla durata, il fondatore di Hazelight e director di Split Fiction ha riferito che il gioco può essere completato in circa 12-15 ore, ovvero una quantità simile a quella vista anche per It Takes Two, a conferma della continuità che caratterizza le produzioni del team, impostate su esperienze di gioco simili sebbene anche molto caratterizzate.

Tra le altre cose, Fares ha voluto anche chiarire che il team Hazelight vuole rimanere indipendente e che non ha nessuna intenzione di quotarsi in borsa o entrare a far parte di una corporazione, così come non ha interesse a inserire microtransazioni nei suoi giochi. Josef Fares si dimostra come al solito un personaggio molto particolare anche in questa intervista, con una carica notevole: questo rende lo scambio particolarmente divertente, anche perché il format adottato da MinnMax tende togliere di mezzo qualsiasi formalità e a rendere molto divertente il discorso, come avevamo visto in precedenza anche con l'intervista a Carrie Patel, director di Avowed.

Tra le altre informazioni, per quanto riguarda il gameplay di Split Fiction il director ha riferito che il rampino resta un elemento stabile nelle sezioni fantascientifiche del gioco, sebbene venga introdotta anche una particolare meccanica di trasformazione in alcuni livelli.

Fares ha riferito anche che il gioco include cose che nessuno ha mai sperimentato prima in un videogioco e consiglia a tutti di non saltare i contenuti opzionali, perché ci sono diverse sorprese uniche.

Il gioco verrà venduto insieme a un Friend's Pass che consente di giocare in due con un solo acquisto attraverso diverse piattaforme, dunque cross-platform, inoltre non ci sono DLC o espansioni previste.