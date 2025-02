Team17 ha lanciato i suoi saldi su Steam, con tante offerte su tutto il catalogo

Se siete a caccia di offerte non guardate oltre, perché Team17 ha avviato una tornata di saldi su Steam per tutto il suo catalogo, con sconti che arrivano fino al 90% e riguardano anche dei titoli molto recenti. Quale occasione migliore per scoprire qualcosa che ci si era persi perché presi da altro?

Ad esempio potete acquistare la Gold Edition di Amber Isle con il 25% di sconto, quindi a 26,24 euro invece di 34,99 euro. Considerando che il prezzo dell'edizione standard è di 24,99 euro si tratta di un buon affare, che vi frutterà l'artbook ufficiale, la colonna sonora e lo Starter pack.

Un momento di Amber Isle

Guardando ad altro, Dredge è in offerta con il 50% di sconto, quindi potete prenderlo per 12,49 euro invece di 24,99 euro, Hell let Loose ha lo stesso sconto, ma qui il prezzo base è di 59,99 euro, quindi potete averlo per 29,99 euro. Lo sparatutto Trepang2 ha uno sconto del 50%, quindi potete acquistarlo per 17,49 euro invece di 34,99 euro.

Le offerte sono naturalmente tante altre, ma è impossibile citarle tutte, come Blasphemous II a 35,99 euro, The Escapist 2 a 4,99 euro o Overcoocke 2 a 8,49 euro. Per fare le vostre ricerche e decidere se c'è qualcosa che faccia al caso vostro, vi conviene partire dalla pagina dei saldi.