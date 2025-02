Monster Hunter Wilds fa molta fatica su PS5 e Xbox Series X|S, dice Digital Foundry

Era nell'aria, ma ora abbiamo la conferma: stando all'analisi tecnica realizzata da Digital Foundry, Monster Hunter Wilds fa molta fatica su PS5 e Xbox Series X|S, cercando di mantenere il frame rate a discapito della risoluzione, ma senza un upscaling di qualità a supporto di tale approccio.

Il gioco dispone di tre differenti modalità grafiche su PS5 e Xbox Series X, ovverosia Prestazioni che punta ai 60 fps, Bilanciata che punta ai 40 fps sugli schermi a 120 Hz e Risoluzione che punta ai 30 fps, andando a variare la qualità dell'illuminazione, dei riflessi e la distanza visiva.

I problemi arrivano quando si parla appunto di risoluzione, che nel primo caso è mediamente pari a 900p (ma dicono che scenda fino a 720p), nel secondo a 1224p e nel terzo a 1656p, tutte sottoposte a un upscaling che utilizza la FSR di prima generazione e non produce dunque risultati dii buona qualità.

Lato prestazioni, gli obiettivi vengono sì raggiunti ma non in maniera costante, specie la modalità Prestazioni che non riesce a mantenere i 60 frame al secondo stabili e soffre di frequenti cali, mentre nelle altre due modalità i problemi risultano presenti ma in maniera meno incisiva.

Com'era lecito attendersi, l'unica modalità grafica disponibile su Xbox Series S fa una gran fatica a tenere i 30 fps pur utilizzando una risoluzione effettiva di 1080p e texture di qualità inferiore, restituendo insomma un'esperienza tutt'altro che brillante.