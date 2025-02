La base di ricarica Razer per Xbox è in forte sconto su Amazon, per ricaricare comodamente il controller

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una base di ricarica Razer per Xbox , precisamente in colore Electric Volt Wake. Ci sono anche altri colori, ma attualmente non sono in promozione. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 61%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il base di ricarica Razer per Xbox indicato da Amazon è 59.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le caratteristiche della base di ricarica Razer per Xbox

La base di ricarica Razer per Xbox è pensata per permettervi di ricaricare il vostro controller Xbox mentre non giocate, così da averlo perfettamente pronto all'uso alla successiva sessione. In meno di tre ore permette una carica completa. Non manca il sistema di protezione dai sovraccarichi per prevenire surriscaldamenti e cortocircuiti: non c'è alcun rischio nel lasciare il controller collegato per più tempo di quello necessario per una carica completa.

La base di ricarica senza controller

Precisiamo che non funziona con il controller Xbox Elite 2, ma è compatibile con tutti gli altri modelli. La base di ricarica ha un sistema magnetico che fissa alla base il controller, per non rischiare che questo si scolleghi per sbaglio durante la ricarica. Inoltre, questa base è pensata per permettere di usare il controller anche mentre è in carica, anche con una sola mano visto che dà un supporto completo e tiene il controller fermo.