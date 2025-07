Il notebook Lenovo IdeaPad Gaming 3 con RTX 3050 è in sconto su Amazon

Caratteristiche del Lenovo IdeaPad Gaming 3

In questo caso si tratta di un notebook da gaming con display da 16" WQXGA con risoluzione 1920x1200 e pannello IPS 350nits a 15Hz. All'interno troviamo il processore Intel Core i5-12450H, storage da 512 GB e RAM da 8GB SO-DIMM DDR4-3200. La scheda grafica è la NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 con Boost Clock di 1500MHz e TGP di 85W.

Inoltre, la gestione termica è più efficiente ed è in grado di dissipare il 40% di calore in più. Tra le altre caratteristiche troviamo l'audio surround Nahimic, tastiera retroilluminata e durata media della batteria fino a 7 ore. Nel complesso si tratta di un notebook in grado di offrire immagini dettagliate e nitide, con consumi ridotti e prestazioni ottimizzate per giocare ovunque vogliate.